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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة مسن يعاني الزهايمر ومقيم في الشارع

مسن يعاني الزهايمر
مسن يعاني الزهايمر

أرسل القارئ ناصر شرف يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة مسن مقيم في الشارع.

وقال في استغاثته هذا الرجل موجود بتاريخ 29 يونيو 2023 عند موقف الباجور (بعد المطحن) شبين الكوم بمحافظة المنوفية هو غالبا يعاني من الزهايمر و مش عارف اسمه أو عنوانه و بقاله يومين في المكان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الزهايمر المتابعة المستمرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية مشاكل المواطن والقيادة السياسية

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