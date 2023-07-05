رئيس البرلمان العربي يهنئ جمهورية جزر القمر بذكرى العيد الوطني

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية جزر القمر، بمناسبة العيد الوطني وذكرى الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في السادس من يوليو من كل عام.

وجدد "العسومي" التأكيد على دعم البرلمان العربي لجمهورية جزر القمر في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية ، معربا عن خالص تمنياته بهذه المناسبة لجمهورية جزر القمر وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس الجمهورية.

