عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معدات يجوز تقسيط جماركها لمدة عام بأمر القانون.. اعرفها

جمارك
جمارك

أجاز قانون الجمارك تقسيط الضريبة الجمركية على عدد من المعدات والآلات لمدة لا تجاوز سنة. 

في هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون على أنه يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

لايفوتك|| 

 

txt

بـ قانون الجمارك .. ضريبة 5% على هذه الآلات والبضائع

txt

المالية: قانون الجمارك تغير بعد 63 عاما ليوافق أفضل المعايير في تيسير التجارة

وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولى من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.

تقسيط الضريبة الجمركية الضريبة الجمركية قانون الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

ترشيحاتنا

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

مكالمة تجمع محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني.. ما فحواها؟

الوزراء يستعرض الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الأعلى للاستثمار

تكذيب لـ زيلينسكي.. الوكالة الذرية تكشف حقيقة وجود ألغام في محطة زابوريجيا

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

الوزراء: السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ