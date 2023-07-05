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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش.. "فيديو"

صدى البلد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "انطلاق البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش".

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي، تم الإعلان عن تفاصيل أكبر بطولة لناشئي الإسكواش في الشرق الأوسط والتي ستقام بمشاركة 600 لاعب من 12 دولة حول العالم.

وقال الكابتن أمير وجيه بطل العالم السابق وأسطورة الإسكواش: "أشكر الاتحاد العربي والاتحاد المصري على شرف تنظيم هذه البطولة، حيث حصلنا على حق تنظيمها للسنة الثالثة تواليا، وفي هذا العام سيكون لدينا 537 لاعب ولاعبة من 12 دولة، وهناك دول جديدة تشارك معنا".

وأضاف: “سيشارك بطل الصين وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا، كما سيشارك بطل الإكوادور تحت 17 سنة، وسيكون لدينا مدارس مختلفة، إذ إن معظم الدول تركز على الناشئين والمستقبل، ونحن نعمل على الحفاظ على تقدمنا”.

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