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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دهب تتفوق على شرم الشيخ.. نسبة الاشغالات السياحية في جنوب سيناء تتجاوز الـ90%

منطقة مجري السيل
منطقة مجري السيل بدهب

تفوقت مدينة دهب علي شرم الشيخ في نسبة الاشغالات السياحية التي تجاوزت ٩٥٪ بسبب الإقبال الكبير من السياح المصريين والعرب لقضاء عطلة العيد، في منتجعات شرم الشيخ.

بينما بلغت الاشغالات بشرم الشيخ ٩٠ ٪  وارتفعت الاشغالات في معظم المدن السياحية " رأس سدر ونويبع وطابا ".

وقال بيتر ناثان رئيس مجلس إدارة  غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، إن متوسط الاشغالات السياحة تجاوز ٩٠٪ خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وارجع تفوق مدينة  دهب في الاشغالات علي شرم الشيخ نتيجة قلة أعداد الفنادق والمنتجعات بالمقارنة بشرم الشيخ ، التي يوجد بها أعداد كبيرة وضخمة من الفنادق والمنتجعات السياحية .

وأشار إلى أن السياح الايطاليين الأكثر إقبالا على شرم الشيخ يليهم سياح روسيا وكازاخستان و الانجليز ، حيث انتعشت الحركة السياحة في معظم مدن جنوب سيناء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وما أعقبها من استمرار العطلات للسياح العرب والمصريين ، وبداية توافد السياحة الأوربية على شرم الشيخ .
 

السياحة بدهب

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بيتر ناثان رئيس مجلس الغرفة الفندقية

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الإشغالات السياحية الفندقية دهب ٩٠٪ شرم الشيخ

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