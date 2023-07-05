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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1669 مريضاً فى قافلة علاجية بميت دمسيس بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 يونيو 2023، في قرية ميت دمسيس مركز أجا، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1669 مريضاً، وضمت  12 عيادة داخل الوحدة، منها “2 باطنة - 2 أطفال - جراحة - عظام”، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي: 
باطنة                         275
أطفال                       276 
جراحة                        95  
أنف وأذن                   128
عظام                        253         
جلدية                        248
أسنان                        110
رمد                            154 

كما تم إجراء 274  تحليلاً مختلفاً  للمرضى، و106 حالات أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ 107 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 74 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45  ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان. 

وشدد على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.

 

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صحة الدقهلية مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة وكيل الوزارة محافظ الدقهلية بالدقهلية القافلة

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