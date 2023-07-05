الكشف على 1669 مريضاً فى قافلة علاجية بميت دمسيس بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 يونيو 2023، في قرية ميت دمسيس مركز أجا، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1669 مريضاً، وضمت 12 عيادة داخل الوحدة، منها “2 باطنة - 2 أطفال - جراحة - عظام”، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 275

أطفال 276

جراحة 95

أنف وأذن 128

عظام 253

جلدية 248

أسنان 110

رمد 154

كما تم إجراء 274 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و106 حالات أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 107 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 74 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان.

وشدد على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.

IMG-20230705-WA0012

IMG-20230705-WA0011

IMG-20230705-WA0010

IMG-20230705-WA0009

IMG-20230705-WA0007

IMG-20230705-WA0008

IMG-20230705-WA0005

IMG-20230705-WA0006

IMG-20230705-WA0004

IMG-20230705-WA0012

IMG-20230705-WA0010

IMG-20230705-WA0009

IMG-20230705-WA0011

IMG-20230705-WA0007

IMG-20230705-WA0008

IMG-20230705-WA0005

IMG-20230705-WA0006