الكشف على 1669 مريضاً فى قافلة علاجية بميت دمسيس بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 يونيو 2023، في قرية ميت دمسيس مركز أجا، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.
وتم توقيع الكشف على 1669 مريضاً، وضمت 12 عيادة داخل الوحدة، منها “2 باطنة - 2 أطفال - جراحة - عظام”، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
وقد جاء بيان القافلة كالتالي:
باطنة 275
أطفال 276
جراحة 95
أنف وأذن 128
عظام 253
جلدية 248
أسنان 110
رمد 154
كما تم إجراء 274 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و106 حالات أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ 107 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 74 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.
وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية، و150 حالة استبيان.
وشدد على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عنهم.