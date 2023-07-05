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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس عاما لمتهم في قضية سلاح بمدينة نصر

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس ، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام لحيازته سلاح ناري في مدينة نصر، وتغريمه ألف جنيه ومصادرة السلاح والزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.


وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٤۳۹۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثالث مدينة نصر،  والمقيدة برقم ۱۲۳۲ لسنة ۲۰۲۲ كلي القاهرة الجديدة، لأنه في ٢٠٢٢/٨/٢١، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز المتهم سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش) بدون ترخيص.


وأوضح، أمر الإحالة أنه وحال مرور النقيب / إبراهيم الغمري، معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محمد م، سائراً بالطريق العام محرزاً سلاح نارى غير مششخن الفرد خرطوش بغير ترخيص، وبضبطه ومواجهته به أقر بإحرازه بغير ترخيص.

مدينة نصر التجمع الخامس السجن لمدة عام الطريق العام المصاريف المستشار حسن محمود فريد القاهرة الجديدة

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