وزير الدفاع الأوكراني: البلاد أصبحت ساحة اختبار للأسلحة الغربية والروسية

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الأعمال العدائية في أوكرانيا سمحت للحلفاء الغربيين باختبار أسلحتهم في مواجهة مباشرة مع الأسلحة الروسية.

وأوضح ريزنيكوف في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الأعمال العدائية في أوكرانيا سمحت للحلفاء الغربيين باختبار أسلحتهم في مواجهة مباشرة مع الأسلحة الروسية، لافتا إلى أن الدول الغربية يمكنهم الآن معرفة ما إذا كانت أسلحتهم تعمل، ومدى كفاءة عملها، وما إذا كانوا بحاجة إلى التحديث.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني: "بالنسبة للصناعة العسكرية في العالم، لا يمكنك اختراع ساحة اختبار أفضل من الذي يحدث الآن في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تجربة السلاح الغربي بمواجهة السلاح الروسي تخضع لمراقبة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهند والصين، وكذلك الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.

واعترف وزير الدفاع الأوكراني بأنه على شركاء كييف البحث باستمرار عن تدابير مضادة، لأن المتخصصين العسكريين الروس يتعلمون كيفية مواجهة المركبات الغربية.

وأشار إلى أن قذائف المدفعية الموجهة عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS وصواريخ MLRS دقيقة، لكن القوات الروسية لديها أنظمة حرب إلكترونية خطيرة ولديها وسائل لتشويش إشارات التوجيه.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا الخبير العسكري الأوكراني، بيوتر بياتاكوف،إن الاستخدام القتالي النشط لأنظمة المدفعية المستخدمة في دول الناتو جعل من الممكن الكشف عن عدد من العيوب، لافتا إلى أنه على عكس المدافع السوفيتية، تتطلب المدفعية الغربية الصنع استراحة بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق من إطلاق النار المستمر.