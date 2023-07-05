نشرة المرأة والصحة|احترس هذه الأطعمة تزيد الحموضة والجرثومة ..تناول الجمبري بهذه الطريقة يضر الجسم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:



اكتشفيها فورا.. ما الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر؟

قال الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر، ومن بينها:

تناول هذا الطعام في الصباح له مفعول السحر .. يقوي المناعة ويمنع سرطان القولون

الزبادي هو أحد أكثر الأطعمة مفيدة وصحية للكبار والصغار على صحة الجسم كما أنه مصدر ممتاز للبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات سهلة الهضم، وتعتبر فوائد الزبادي في الصباح الباكر متعددة، ونرصد فوائد تناول الزبادي في الصباح ووفقاً لما جاء فى موقع Everyday health.



أطعمة ابتعد عن تناولها تسبب الحموضة وتفاقم أعراض جرثومة المعدة

حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، من تناول بعض الأطعمة التى تسبب الحموضة وتفاقم أعراض جرثومة المعدة .

وقال استشارى الكلي إذا كنت تعاني من جرثومة المعدة، فمن المفضل تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الأعراض وتؤدي إلى تفاقم المشكلة. ومن بين هذه الأطعمة:

خبير تغذية يحذر من تناول الجمبري بهذه الطريقة



يعد الجمبري من الأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية عن مزايا يحثل عليها الجسم عند تناول الجمبري والتي تتمثل فيما يلي :

