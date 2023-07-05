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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سباق المسلسلات.. ليه لا 3 يتصدر ويزيح اللعبة من الصدارة

لية لا
لية لا

تمكّن مسلسل ليه لا في موسمه الثالث من تصدر نسب المشاهدة في مصر ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصه شاهد vip . 

واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز المركز من أصل 10 مراكز هي الأعلي في القائمة ، ليزيح مسلسل اللعبة من الصدارة . الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض . 

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة . 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق . 

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الأجزاء السابقة من ليه لأ : 

كان مسلسل ليه لا 1 ، قد قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل بالإضافة الى كل من هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ، وناقش العمل قضية استقلال المرأة قبل الزواج .

 دارت احداث المسلسل حول فتاة أ تقرر الاستقلال عن عائلتها، وبسبب اعتراضهم التام تقرر الهرب والإشتراك في مسابقة غريبة، الفوز بها يوفر لها منحة دراسية.

ا ما الجزء الثاني من مسلسل ليه لا فقد قامت ببطولته منة شلبي وأحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر. جسّدت الفنانة منة شلبي ضمن أحداث مسلسل ليه لا شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي". 

ودارت أحداث مسلسل ليه لا بطولة منة شلبى فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

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