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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ورخيصة.. أسهل طريقة لعمل المايونيز في البيت

المايونيز
المايونيز

المايونيز من أشهر الصلصات العالمية المنتشرة في كل مكان، وأصبح من المقبلات الأساسية في طعامنا وعلى موائدنا، وتقدم مع الأكلات المشوية والمقلية، كما توضع في السندوتشات الجاهزة مثل الفاهيتا والشاورما وأيضًا والبرجر، نظرًا لإحتوائها على نكهة وبهارات خاصة ومختلفة عن أي مقبلات أخرى، ومحببة لدي الكبار والصغار.

نقدم طريقة عمل المايونيز بدل شرائه بكل سهولة في المنزل وبتكلفة أقل وصحية أكثر.

طريقة عمل المايونيز:

مقادير المايونيز:

نصف كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الزبت.

رشة من الملح.

طريقة التحضير:

- نقوم بوضع اللبن في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً.

- ثم نقوم بإضافة الخل ورشة الملح وخفق الخليط جيداً بالمضرب .

- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج حتى نحصل على القوام الكثيف المتماسك.
- ويمكن أيضاً حفظها في الثلاجة لأكثر من خمسة أيام.

المايونيز الشاورما المقبلات طريقة عمل المايونيز مقادير المايونيز

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