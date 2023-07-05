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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان زفتى يطالبون المسئولين بإنشاء مطبات صناعية للحد من حوادث السير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ أيمن احمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مطبات صناعية بمنطقة سكنه مما يتسبب في حدوث حوادث كثيرة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان كفر عنان بمركز زفتي بمحافظة الغربية من عدم وجود مطبات صناعية مما يتسبب في حدوث حوادث كثيرة بسبب السرعات الزائدة لسائقي السيارات.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01100560860.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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