الأوبرا تطلق أولى حفلات الأساتذة على المسرح الكبير.. الجمعة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية تنطلق أولى عروض مشروع الاساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث تقام أولى الحفلات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير .

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى.

جدير بالذكر ان مشروع الاساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.