عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأوبرا تطلق أولى حفلات الأساتذة على المسرح الكبير.. الجمعة

مدحت صالح
مدحت صالح

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبالتعاون بين دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية تنطلق أولى عروض مشروع الاساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد حيث تقام أولى الحفلات فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير .

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

وخلال الحفل يتغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى.

جدير بالذكر ان مشروع الاساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

البيانو الشهير عمرو سليم الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة النجم مدحت صالح مدحت صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

مفاجأة.. الأهلي يوافق على ضم إمام عاشور الموسم المقبل

موضوعات متعلقة

أحمد حاتم يكشف عن بوستر فيلمه الجديد حسن المصري

عصام زكريا رئيسا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

في ذكراها.. رجاء الجداوي تزوجت لاعب كرة شهير والدبلة كانت بـ30 جنيها

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش بالأردن

مهرجان المسرح التجريبي يعلن فتح باب التقديم للورقة البحثية "الجغرافيا الثقافية"

في عيد ميلادها.. مأساة جيهان قمرى مع الزواج وعلاقتها بلاعب شهير

فى ذكراه.. قصة خلاف يحيى العلمى مع سعاد حسنى وزواجه من تهاني راشد بدأ بخناقة

ثورة 30 يونيو.. مبدعون صورا لقطات حية للحراك الشعبي

ترشيحاتنا

باقون للإعادة.. رسوب 41597 طالبا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال تنصل تماما من إقامة دولة فلسطينية

تفاصيل لأول مرة.. أمريكا توبخ أوكرانيا بسبب تفجير "نورد ستريم"

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

خلال مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023|حجازي : طورنا التعليم الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ