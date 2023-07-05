عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شنودة مفاجأة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري

هاني شنودة
هاني شنودة

يحيي الموسيقار هاني شنودة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في دورته السادسة عشرة يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ "ميدلي" من أعمال الفنان عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه .

كان المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن عن انطلاق دورته المقبلة باسم الفنان عادل إمام، وذلك تكريمًا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة، وتصدرت صورة "الزعيم" البوستر الرسمي للدورة الجديدة.

أورينت: تامر حسني فنان دولي مع مرتبة الشرف.. وتاج حقق رقما استثنائيا

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية


يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتي 14 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.

هاني شنودة الأوبرا المصرية الفنان الكبير عادل إمام الفنان محمد رياض القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

مفاجأة.. الأهلي يوافق على ضم إمام عاشور الموسم المقبل

ترشيحاتنا

دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات تقي من نار جهنم

باقون للإعادة.. رسوب 41597 طالبا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال تنصل تماما من إقامة دولة فلسطينية

تفاصيل لأول مرة.. أمريكا توبخ أوكرانيا بسبب تفجير "نورد ستريم"

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ