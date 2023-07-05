ببطن مكشوف.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

وظهرت مي عمر بإطلالة صيفية تميل للجرأة، حيث ارتدت توب أنيق ونسقت عليه بنطلون بيج أبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي.



وتبدأ الفنانة مي عمر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “نعمة الافوكاتو"، بعد أجازة عيد الأضحي المبارك ، حيث من المقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني المقبل.



وكان من المقرر أن تبدأ مي عمر تصوير العمل بعد عيد الأضحى.. نعمة الأفوكاتو من بطولة كل من مي عمر وأحمد زاهر وسلوي عثمان، ومن إخراج محمد سامي .

آخر أعمال مي عمر، فيلم “هارلي” بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير.

وخاضت مي عمر الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل علاقة مشروعة، والذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال.