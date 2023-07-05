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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة الإسكندرية تستضيف ورشة "فرص العمل والتحديات للمياه غير التقليدية"

ندوة بالغرفة التجارية
ندوة بالغرفة التجارية المصرية

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ورشة عمل حول فرص العمل والتحديات للمياه غير التقليدية في مصر والبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع الاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصريين الأوروبيين ضمن فعاليات مشروع MEDWAYCAP.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف المصرية والأوروبية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية  واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من المختصين والخبراء بمجال المياه.

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أوضح الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف المصرية والأوروبية أن مجتمع الأعمال ينظر إلى أي معوقات أو تحديات على إنها فرص من الممكن العمل عليها سواء فرص اقتصادية أو فرص لتحسين الوضع البيئي باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وقدمت الدكتورة داليا صبري خبير مائي نبذة عن مشروع  MEDWAYCAP حيث أوضحت أن المشروع يأتي بمشاركة عدة دول وهم اليونان, إيطاليا, مصر, مالطا, فلسطين, تونس, الأردن، والميزانية الكلية للمشروع ١.١ مليون يورو.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تبنى إعادة استخدام المياه غير التقليدية وإدارتها في منطقة المتوسط من خلال تعزيز الاستراتيجيات المستدامة والابتكارات التكنولوجية، وسيعمل المشروع على تعزيز تكامل مصادر المياه غير التقليدية الوطني في نظام حوكمة المياه وفرص الأعمال ذات الصلة في سياق الاقتصاد الدائري كما سيشجع نقل الابتكارات والمخرجات الناتجة عن التعاون عبر الحدود بين السلطات المحلية والإقليمية والمنظمات المالية المحتملة على إنفاذ العديد من اللوائح والأحكام القانونية التي تحكم استخدام مصادر المياه غير التقليدية، والأهم من ذلك، إنشاء أسس لمناقشة عميقة حول إدارة أفضل للمياه تؤدي إلى تحسينات فعلية. سيتم تمكين المجتمعات المحلية، وكذلك فرص افضل للاستثمار ووظائف جديدة متعلقة بإدارة المياه على مستويات متعددة في كل من المناطق الريفية والحضرية

في نفس السياق أوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية خلال كلمته أن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات لتوفيق الأوضاع البيئية لمحطتي مياه المنشية ٢ والنزهة، كما قامت بترشيد الطاقة من خلال تحسين معامل القدرة واستخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف أنه تم توفير ٢٥٠٠ ميجا وات ساعة يوميًا بما يكافئ ٣ مليون جنيه سنويًا، عقب تنفيذ خطة ترشيد الطاقة، كما أشار إلى أن الشركة ركزت بشكل أساسي فيما يخص البحث العلمي والتطوير، وإعداد خطة استراتيجية لإنشاء ٤ محطات رئيسية لتحلية المياه في باب شرق والمعمورة وأبو قير ووسط البلد.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الشركة عملت في الفترة الأخيرة على رفع كفاءة المحطات بالإسكندرية طبقًا للمعايير الدولية.

وأضاف أن الدولة المصرية وجهت ٣.٢ مليار جنيه لرفع كفاءة المحطات القديمة، كما يتم العمل الآن على مشروع فصل مياه الأمطار عن منظومة الصرف الصحي الصحي، لحماية المحافظة من التعرض للغرق.

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