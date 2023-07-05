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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|أمانة القصيم تطرح مركز الملك خالد الحضاري للاستثمار أمام القطاع الخاص

صدى البلد

 طرحت أمانة منطقة القصيم فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة لمدة (5) سنوات، والذي تتجاوز مساحته ( 37 ) ألف متر مربع، وذلك ضمن برامجها الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

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وأكدت الأمانة سعيها لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية ورفع مستوى الخدمات وأنسنة المدن، داعية الراغبين في الدخول بالمنافسة بهذه الفرصة وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول على بوابة الاستثمار البلدي " فرص "، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني https://furas.momra.gov.sa .

الاستثمار البلدي اقتصاد السعودية القطاع الخاص الموقع الإلكتروني أمانة منطقة القصيم بوابة الاستثمار البلدي

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