مجلس البنوك الإسلامية يطلق النسخة الثامنة من تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية اليوم، النسخة الثامنة من تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين، ويقدم تقرير هذا العام رؤى حصرية حول إدارة المواهب في الصناعة المالية الإسلامية.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” شهد إطلاق التقرير تسليط الضوء على المخاطر والآفاق المستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي، حيث يمثل التقرير نقطة مرجعية لقادة الصناعة والمهتمين في مستجدات التمويل الإسلامي، بما في ذلك التحديات التي تواجهها والاستراتيجيات التي تتبعها المصارف الإسلامية للتغلب على هذه التحديات.



وبين التقرير تنوع المواهب المطلوبة حسب توجهات الصناعة وحول المهارات المحتملة والمستوى التعليمي للمواهب.