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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان وشركة صينية توقعان مذكرة تعاون لإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع الدكتور جاو بو، المدير العام للإدارة الخارجية لشركة cscec الصينية، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى شركة انكوم، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك فى إطار العلاقات القوية بين مصر والصين.

وقد حضر الاجتماع، المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير، ومن شركة انكوم، المهندس هشام شتا، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد شتا، شريك وعضو مجلس الإدارة، والمهندس عمرو شتا، الشريك التنفيذي، والمهندس شريف عبدالباسط الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعقود، ومن شركة CSCEC الصينية، السيد تشانج ويتساي، المدير العام للشركة بمصر، والسيد وانج جي، المدير العام التنفيذي للشركة بمصر، والسيد تشو سياو بين، والسيد ها سياو بينج، نائبا رئيس الدائرة الثامنة للشركة.
 

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ورحب المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالتعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "CSCEC" الصينية، فإلى جانب مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفذ الهيئة بالتعاون مع الشركة مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هناك تعاوناً مثمرا وبناء بين وزارة الإسكان، وشركة "CSCEC" الصينية، فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، ولعل من أهمها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.

وخلال الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "CSCEC" الصينية، وشركة انكوم، للتعاون وتبادل الخبرات، وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استمرارا لنجاح التعاون فى تنفيذ المنطقة، والتى وصلت إلى المراحل النهائية من التنفيذ.

وأكد مساعد وزير الإسكان، أنه يجب إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويُعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

من جانبه، تقدم الدكتور جاو بو، المدير العام للإدارة الخارجية لشركة cscec الصينية، بالشكر لمسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهنأهم على مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبعث بشكر خاص للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن نقل مقار الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة يشكل مرحلة جديدة، تدخل مصر من خلالها عصراً جديداً من التنمية.

وأضاف المدير العام للإدارة الخارجية لشركة cscec الصينية، أن توقيع مذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الخبرات، وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد استكمالا للتعاون المثمر بين الطرفين، ومواصلة لمشوار النجاح الذى حققه الجانبان فى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

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