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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإسكان البديل.. انطلاق فعاليات قصور الثقافة لأطفال «أهالينا» احتفالًا بعيد الأضحى

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد مركز شباب أهالينا وممشى الحي، انطلاق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج فعاليات الهيئة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات عروض العرائس، وأراجوز وفقرة فنية للمهرج، وفقرة استعراض تنورة للفنان محمد أسامة، كما أقيمت ورش فنية لرسوم الأطفال لرسم خروف العيد باستخدام ألوان الفلوماستر الزاهية قدمها الفنان وليد سعد، نفذت ورش رسم على الوجه بشخصيات ديزني لإسعاد الأطفال للمدربين محمد كمال ومحمد عبدالودود، بالإضافة لفقرة ألعاب ترفيهية.

حضر الفعاليات د. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق بديل العشوائيات، حيث تهدف الفعاليات المقدمة لإبراز دور القوى الناعمة فى تنمية الوعي وبناء المجتمع، كما تؤكد على أهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك.

يشار إلى أن برنامج الفعاليات الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة لمناطق الإسكان البديل احتفالا بعيد الأضحى، يقام غدا الجمعة في روضة السيدة زينب، وبعد غد السبت بمركز شباب أهالينا، ويختتم بحي الأسمرات يوم الأحد المقبل، ويأتي استكمالا لفعاليات ثقافية شاملة تقدمها الهيئة وبشكل مستمر ومكثف للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة، وشهدت الأشهر الثلاث الأخيرة منذ مارس الماضي وحتى الآن 116 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، قدمت ب 9 مناطق هي أهالينا والمحروسة وروضة السيدة والخيالة والأسمرات ومعا والقابوطي وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، في 4 محافظات هي القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة، واستفاد منها الآلاف من أبناء هذه المناطق.

مركز شباب أهالينا فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات الهيئة مناطق الإسكان بديل العشوائيات

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