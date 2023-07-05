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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأولى في التعليم الفندقي: لم أتوقع أن أكون من الأوائل

الاولى على التعليم
الاولى على التعليم الفندقى

عبرت الطالبة ندى أيمن عشرى، الأولى على الجمهورية للتعليم الفندقي برامج دراسية متطورة ، عن فرحتها الشديدة بعد حصولها على ٩٦٪؜ ، وفرحتها بتلقى اتصال من نائب وزير التعليم .

وقالت الطالبة ندى أيمن: لم أتوقع ان اكون من ضمن اوائل الجمهورية و لكن ربنا عوضنى عن المجهود الذى بذلته خلال الفترة الماضية وهذا بسبب دعاء أبى وأمى .

وأضافت ، انها تهدى هذا النجاح و التفوق إلى والدها الذى يعمل ميكانيكي سيارات ويبذل أقصى ما لديه من اجلها هى وإخوتها .

 

نتيجة الدبلومات الفنية 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023  بموقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الدخول عليه الان من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 زارة التربية والتعليم والتعليم الفني زارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم نجا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نتيجة الدبلومات الفنية

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