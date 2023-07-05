الأحرار الاشتراكيين: القطاع الخاص عليه دور كبير في تنفيذ مشروعات الدولة

أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، أنه اتم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني، على الإهتمام بالصناعات الكبيرة، ومعالجة أوجه القصورلمواجهة كافة التحديات للاستمرار فى البناء والتشييد.

وقال طارق درويش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز مفاهيو الإستثمار المحلي والأجنبي، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الإستثمار.

دفع عجلة الاستثمار.

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه لا بد أن يكون هناك مشاركة فعالة من القطاع الخاص، خاصة على مستوى تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة، بالتعاون مع القطاع الحكومي، لما له من أهمية كبيرة لدفع عجلة الاستثمار.