جمعية الفيروز : تدريب 265 شابا بالبحيرة على المهارات الحياتية والسلوكية

قام فرع جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالبحيرة، بتدريب 265 مستفيدًا على المهارات الحياتية والسلوكية بمركز ايتاي البارود بالبحيرة ضمن مشروع "البحيرة منتجة بأبنائها".
وقالت الدكتورة أماني غريب، المدير التنفيذي للجمعية، إن الجمعية تقوم بتنفيذ التدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مبادرة "البحيرة منتجة بأبنائها".
أضافت غريب، أنه تم تدريب ١٢٥ مستفيدًا في مجال الحياكة المتقدمة، تدريب ٨١ مستفيدًا في مجال الحياكة الأساسي، تدريب ٢٠ مستفيدًا في مجال مشرف خط انتاج، تدريب ٣٩ مستفيدًا في مجال أخصائي جودة، لافته إلي توظيف ١٦٩ مستفيدًا في مصانع الملابس بمحافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن المبادرة تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بالتشغيل وإتاحة فرص العمل لتحقيق حياة كريمة للمواطنين ومن خلال رؤية مصر 2030 "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، والتي تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
أضافت غريب أنه جاء اهتمام الجمعية بالتأهيل لسوق العمل وخاصة الشباب من الجنسين والأفراد من الأسر الأولي بالرعاية وبالتعاون مع شركاء دائمين ولتحقيق هذا الهدف نفذ فرع الجمعية بالبحيرة مشروع تحسين فرص التشغيل لدي الغير " البحيرة منتجه بأبنائها " بفرع الجمعية بقرية صفط الحرية بمركز ايتاء البارود بمحافظة البحيرة.
ولفتت إلى أن من اهداف المشروع اتاحة فرص التأهيل والتشغيل في مجالات الخياطة أساسي، الخياطة متقدم، مشرف الجودة، مشرف الإنتاج من خلال تدريبات مكثفة للمستفيدين بالجمعية .