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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تستعرض جمالها وأناقتها في أحدث ظهور.. شاهد

ايتن عامر
ايتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إطلالة جديدة لها.

وتألقت آيتن بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة مشجرة باللون الاخضر والبرتقالي ما زاد من جاذبيتها، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة علي كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها .
 

ومن ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

نجوم فيلم مندوب مبيعات

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وكان آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

وفي سياق آخر شاركت ايتن عامر في فيلم “ساعة إجابة” تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه في الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

 

آيتن عامر تستكمل تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات"

 

وكانت قد استكملت الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤادشخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوباتوتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدورأحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

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