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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان ترعة الشابوري يشكون من احتلال الباعة الجائلين للمنطقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ارسل القارئ أحمد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع ترعه الشابورة من احتلال  البائعين المتجولين مما يتسبب في إعاقة حركه الماره والسيارات.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الباعة الجائلين المظهر الحضاري المتابعة المستمرة انتشار الباعة الجائلين ترعه الشابوري حل مشاكل المواطنين صدى البلد الإخباري كارثة إنسانية

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