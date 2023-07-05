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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المختفون قسريًا .. قطر ترحّب بقرار أممي بشأن سوريا

قطر - علم
قطر - علم

أكدت دولة قطر علي ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة، وضمان العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه  عبدالله علي بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ53 بحسب وكالة الأنباء القطرية.

كما شدد علي أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف 1 والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254

وأوضح بهزاد أن الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي يواجهها الشعب السوري منذ أكثر من اثني عشر عاما لا يمكن أن تستمر دون نهاية. 

كما عبر عن ترحيب بلاده باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء مؤسسة دولية لتحديد مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا وأماكن وجودهم وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، وعن أملها في أن تتعاون جميع الأطراف، وخاصة السلطات السورية، مع هذه المؤسسة باعتبارها ضرورة إنسانية بالدرجة الأولى وخطوة لتعزيز وبناء الثقة.

وحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة سنة مما يسمح بضمان التخطيط والاستجابة للاحتياجات على أرض الواقع بشكل أفضل ويساعد أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية على توفير احتياجاتهم الأساسية.

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