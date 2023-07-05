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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقيب الممثلين وفنانون شباب في عزاء أحمد قنديل

أشرف زكي
أشرف زكي

حرص الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، على حضور عزاء الفنان الشاب أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين، لتقديم واجب العزاء لأسرته وأصدقائه.


وحضر العزاء أيضا الفنانون أحمد كشك، أيمن عزب، ريهام ماهر، عزوز عادل، إيهاب فهمى، كريم عبد الجواد وحسن عبد الله، محمد دسوقى، أحمد السلكاوى.

عزاء أحمد قنديل

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل أحمد قنديل بمسجد الحامدية الشاذلية فى المهندسين.

حرص على تقديم العزاء كلا من الفنان ايهاب فهمى والفنانين الشباب كريم عبد الجواد وحسن عبد الله ومحمد دسوقى.


جنازة أحمد قنديل ⁦


حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على حضور جنازة الممثل الشاب أحمد قنديل،  ومواساة أسرته بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وشيعت جنازة أحمد قنديل عقب صلاة الظهر، بحضور أصدقائه وعائلته، بعدما رحل عن عالمنا عن عمر 36 عاما، حزنا على وفاة والدته.

وحرص أصدقاء أحمد قنديل على المشاركة في دفتر عزائه عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما رحل بشكل مفاجئ عقب 6 أشهر من وفاة والدته التي لم يتحمل فراقها.

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء حسب ما أعلنه أصدقائه.

كان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي منذ يناير الماضي.

أحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية بالسينما والتليفزيون، وكان ينتظر عرض مسلسل بيت العيلة الجزء الثالث.

أحمد قنديل عزاء أحمد قنديل اشرف زكي

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