غلوش: المتحدة نجحت في إعادة الدراما المصرية لمكانتها الطبيعية .. فيديو

قال الكاتب الصحفي، عبدالله غلوش، إن فكرة إقامة أعمال فنية لرموز الدولة المصرية جيدة من أجل تعليم الأطفال والأجيال القادمة من هم رموز مصر الفنية والاجتماعية والثقافية حتي يعرفون جيداً قيمة الدولة الذين يعيشون داخلها.

وأضاف "غلوش" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هناك أطفال يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي لا يعرفون من هو الفنان الراحل إسماعيل يس وغيره من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري في العهد السابق، مشيراً إلى أن الأعمال التي ستقوم بها الوثائقية ستقوم بتعريف هؤلاء الشباب برموز مصر.

وتابع عبدالله غلوش، أن تطورت الصناعة الفنية المصرية بسبب المتحدة التي نجحت في إعادة الدراما المصرية لمكانتها الطبيعية التي كانت عليه من قبل.