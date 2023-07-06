أخيرا.. هواتف آيفون iPhone 15 ستحصل على ميزة طال انتظارها لسنوات

كشفت تسريبات أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15 ستشهد أكبر تغيير لها منذ سنوات طويلة، حيث ستحصل على ترقية كبيرة لعمر البطارية بزيادة حوالي 15 % ، وهي أكبر ترقية ستحصل عليها بطاريات هواتف آيفون منذ فترة طويلة.

وبحسب موقع Business Insider فإن هواتف آيفون iPhone 15 الأساسية يمكن أن تشهد تحسينات في البطارية بنسبة 11٪ مقارنة بهاتفي iPhone 14 Pro و iPhone 15 Pro Max واللذان سيحصلان على ترقية بنسبة 15٪ للطراز الأساسي.

وفقا للموقع فإن بطاريات هواتف آيفون لم تشهد الكثير من الترقيات في البطارية الخاصة مقارنة بترقيات أجزاء أخرى، حيث انت قد تحسنت ميزة Screentime وتحسنت الكاميرات، لكن سعة البطارية لم تتحسن بشكل مرضي.

وكانت آبل قد قدمت زيادات هامشية في عمر البطارية في أحدث إصدار لها عند إطلاق هواتف iPhone 14 ، حيث لم هذه التحسينات مهمة مثل تلك التي حصلت عليها هواتف iPhone 13 السابقة.

وفي وقت سابق، كشفت تسريبات أخرى أن هواتف iPhone 15 Pro ستحصل على إطار مصنوع من التيتانيوم، حيث ستستبدل آبل الإطار الموجود في هواتف iPhone 14 Pro وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ بإطار من التيتانيوم مع هواتف iPhone 15 Pro والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % .