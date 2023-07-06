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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منشور مزيف.. الجمارك: لا صحة لحظر استيراد 23 سلعة.. فيديو

الجمارك
الجمارك

نفى الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، حظر استيراد 23 سلعة جديدة ، قائلا:" فوجئنا بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو منشور مزيف لا صحة له ".

 

لا حظر لاستيراد 23 سلعة .. الجمارك للمواطنين : هذا منشور مزيّف

حقيقة تعليمات رئيس مصلحة الجمارك بشأن حظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر

وقال الشحات الغتوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  قرار حظر استيراد 23 سلعة عار من الصحة ".

 

 وأضاف الشحات الغتوري :" ليس من اختصاص مصلحة الجمارك حظر استيراد أي سلعة وهذا الأمر اختصاص اصيل لوزارة التجارة والصناعة ".

 

 وتابع الشحات الغتوري :" أصدرنا بيان بعدم صحة هذا المنشور وأن هذا القرار مزيف والهدف منه إثارة البلبة ونشر حالة من اللغط داخل المجتمع ".

 

 واكمل الشحات الغتوري :"  نشر شائعات عن حظر استيراد سلع يسبب حالة من الهلع بين المواطنين ".

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