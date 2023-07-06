منشور مزيف.. الجمارك: لا صحة لحظر استيراد 23 سلعة.. فيديو

نفى الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، حظر استيراد 23 سلعة جديدة ، قائلا:" فوجئنا بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي وهو منشور مزيف لا صحة له ".

وقال الشحات الغتوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" قرار حظر استيراد 23 سلعة عار من الصحة ".

وأضاف الشحات الغتوري :" ليس من اختصاص مصلحة الجمارك حظر استيراد أي سلعة وهذا الأمر اختصاص اصيل لوزارة التجارة والصناعة ".

وتابع الشحات الغتوري :" أصدرنا بيان بعدم صحة هذا المنشور وأن هذا القرار مزيف والهدف منه إثارة البلبة ونشر حالة من اللغط داخل المجتمع ".

واكمل الشحات الغتوري :" نشر شائعات عن حظر استيراد سلع يسبب حالة من الهلع بين المواطنين ".