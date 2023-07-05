لا حظر لاستيراد 23 سلعة .. الجمارك للمواطنين : هذا منشور مزيّف

علق الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على المنشور المتداول حول قرار حظر مصر استيراد 23 سلعة بداية من اليوم، قائلا:" تفاجأنا صباح اليوم بوجود هذا المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تعاملنا مع الأمر".

وأضاف الغتوري، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:"قمنا بنشر بيان يؤكد أن هذا المنشور مزيف ولا أساس له من الصحة، متابعا: الجمارك ليس من اختصاصها حظر الاستيراد والتصدير".

وأكمل:" من قام بنشر المنشور، يستهدف من خلاله إثارة البلبلة واللغط ونشر الشائعات"، متابعا:" المنشور سبب شيئا من القلق لدى المواطنين والتجار والمستوردين".