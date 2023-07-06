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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحلال المركبات: يمكن للمواطن تقسيط ثمن السيارة على 7 أو 10 سنوات

السيارات
السيارات

أكد تامر عبد الظاهر المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن المبادرة تستهدف أن يستفيد بها أي مواطن لديه سيارة تتطبق عليها شروط إحلال المركبات.

 

تامر عبدالظاهر: 27 ألف مستفيد من مبادرة إحلال السيارات حتى الآن

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وقال تامر عبد الظاهر في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"   مبادرة إحلال السيارات بها العديد من المميزات التي يمكن ان يتمتع بها المواطن ".

 

 واكمل تامر عبد الظاهر :" المواطن يستطيع أن يشترك في المبادرة عن طريق الكاش او التقسيط ".

 

وتابع تامر عبد الظاهر :" المواطن يمكن أن يحصل على السيارة من المبادرة بخصم عن مثيلتها عند الوكيل ".

 

 وتابع تامر عبد الظاهر :" مبادرة إحلال السيارات تتيح للمواطن تقسيط ثمن السيارة على 7 سنوات او 10 سنوات بفائدة ثابتة 3 % وهذه فائدة تنافسية ".

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