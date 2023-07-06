إحلال المركبات: يمكن للمواطن تقسيط ثمن السيارة على 7 أو 10 سنوات

أكد تامر عبد الظاهر المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن المبادرة تستهدف أن يستفيد بها أي مواطن لديه سيارة تتطبق عليها شروط إحلال المركبات.

وقال تامر عبد الظاهر في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" مبادرة إحلال السيارات بها العديد من المميزات التي يمكن ان يتمتع بها المواطن ".

واكمل تامر عبد الظاهر :" المواطن يستطيع أن يشترك في المبادرة عن طريق الكاش او التقسيط ".

وتابع تامر عبد الظاهر :" المواطن يمكن أن يحصل على السيارة من المبادرة بخصم عن مثيلتها عند الوكيل ".

وتابع تامر عبد الظاهر :" مبادرة إحلال السيارات تتيح للمواطن تقسيط ثمن السيارة على 7 سنوات او 10 سنوات بفائدة ثابتة 3 % وهذه فائدة تنافسية ".