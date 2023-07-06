"الصحة النفسية والإدمان": الوزارة تقدم العلاج بشكل سري ومجاني

‏قالت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أنهم يقوموا بعمل برنامج حماية للمتعافين ويركزوا على الأوقات والمواسم التي من الممكن أن يكون فيها زيادة في عرض المواد المخدرة على الشباب.

وتابعت منن عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "cbc" أن هناك تواصل دائم مع المتعافين وهم يقضون الأعياد والمناسبات معنا وهناك بعض الأنشطة الرياضية والموسيقية للمتعافين.

برامج الرعاية المهارية

وأضافت أيضا العلاقة تظل مستمرة مع المتعافي وهناك برامج الرعاية المهارية، مؤكدة أن العلاقة لا تنقطع لإعادة دمج المتعافي مرة أخرى في المجتمع، مؤكدة أن الوزارة تقدم العلاج بشكل سري ومجاني.