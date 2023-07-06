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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف لحمدي فتحي: أشوفك على خير يا أخويا هتوحشني

صدى البلد

وجة محمد شريف لاعب النادي الأهلي،رسالة ل حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".

وكتب محمد شريف : ربنا يكرمك يا حبيبي يارب و يوفقك ، هتوحشني جدا يا صحبي و ان شاء الله اشوفك علي خير يا اخويا.

 

وكان قد نشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهورالنادي الأهلي العظيم ".

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلمكنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

 

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمنيليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".

 

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