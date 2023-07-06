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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يبحث عن أسرة طفل مريض كانسر مقيم في الشارع ويحتاج للعلاج

طفل مريض كانسر
طفل مريض كانسر

أرسل القارئ محمد عبده يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة طفل مريض كانسر فاقد الذاكرة.

وقال في استغاثته هذا الطفل مريض جداكانسر وفاقد الذاكرة ومقيم في الشارع مش فاكر غير ان اسمه يوسف وكان يتعالج من الكانسر وهو الان مقيم في شارع الاهرام بمنطقة بيجام شبرا الخيمة برجاء من يتعرف عليه يتواصل معه علي هذا العنوان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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