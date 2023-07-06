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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن والدته المتغيبة

السيدة المتغيبة
السيدة المتغيبة

أرسل القارئ محمود محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن والدته المتغيبة. 

وقال في استغاثته: والدتي سمرة محمد شعبان متغيبة منذ أمس من منطقة أرض اللواء وكانت ذاهبة إلى الجيزة برجاء من يتعرف عليها  الاتصال على رقم 01211196141. 
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

المتغيبة المتابعة المستمرة الوزارات المعنية جهات الدولة خدمة بين الناس قارئ يستغيث موقع صدى البلد الإخباري والقيادة السياسية والدتي

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