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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان البدرشين يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

 قدم القارئ  خطاب زياد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان مدينة البدرشين بمحافظةالجيزة  من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت أحد الأطفال بالإضافة الي انها تسبب لنا الازعاج بسبب أصواتها ليلا   .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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