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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النحاس: الإسماعيلي لن يهبط للقسم الثاني.. ومروان عطية لاعب كبير

صدى البلد

أكد عماد النحاس نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، قام بعمل عدة تغييرات في تشكيلة الفريق أمام الإسماعيلي، مؤكدا رغبة كل اللاعبين في إثبات جدارتهم قبل نهاية الموسم الجاري.

وقال النحاس في تصريحات بوكس تو بوكس: أحب دائما مشاهدة مواجهة الأهلي والإسماعيلي في وجود الجماهير، متأكد من بقاء الدراويش في الدوري المصري ولديه مواجهتين أمام الداخلية والاتحاد والفوز في أي مباراة سيمنحه فرصة البقاء.

وأضاف: يجب أن يتدخل المسئولين لمساندة النادي الإسماعيلي الذي دائما كان يساند ويدعم المنتخبات الوطنية، لابد من الوقوف خلف النادي.

وواصل: النادي الأهلي كان يرغب في الفوز منذ الدقيقة الأولى، بينما الإسماعيلي اعتمد على الدفاع واللعب على المرتدات واستغلال السرعات فقط، توقيت الهدف كان صعب على الاسماعيلي وغير الكثير من أفكار حمزة الجمل.

وأكمل: لاعبو الأهلي يعيشون في حالة جيدة وروحهم المعنوية جيدة، والدوافع أصبحت مختلفة لدى الفريقين داخل الملعب.

وختم: مروان عطية منذ شهر يناير الماضي حتى اليوم، أثبت أنه لاعب كبير، وكأنه كان موجودًا في الأهلي منذ سنوات، ولم نشعر بالإصابات التي تعرض لها الفريق مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد، وانضم خالد عبدالفتاح، منظومة الأهلي حاليا في حالة تركيز شديد ويعلمون ما يريدون هذا الموسم.

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