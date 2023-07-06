ليه لا الحلقة 8 .. نيللي كريم تحاول استعادة نجلها

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل ليه لا في جزءه الثالث ، وذلك في الساعات الأولي من صباح اليوم ، عبر منصة شاهد vip.

شهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها محاولة زوجة والد ياسين “ انجي علي ” تحريض زوجها على اعادة نجله إلي والدته .

أما شيري “ نيللي كريم ” فتعيش هي الاخري حالة نفسية سئية بسبب موقف ابنها منها ، وقد تحدثت مع والده حتي يقوم باقناعه بالعودة إلي المنزل .

وكان قد تمكّن مسلسل ليه لا في موسمه الثالث من المنافسة علي المراكز الأولى ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip .



واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى في القائمة .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض .

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة .

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .