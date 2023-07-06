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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. ظهرت الآن في المدارس

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

أعلنت مدارس التعليم الفني اليوم، الخميس، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك في اليوم التالي لإعلانها بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، حسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بتسليم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 إلى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لتوزيعها على مدارس التعليم الفني، لتبدأ من اليوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء 5 يوليو 2023، نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى تم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغت 64.47%. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على:  https://nategafany.emis.gov.eg 
 

إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

- نظام 5 سنوات: حضر 18269 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

  - نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بانخفاض مقداره 3.80% عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات  - التعليم والتدريب المزدوج: حضر 15029 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح     81.45% بانخفاض مقداره 3.57% عن العام السابق.

 - نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر 19412 طالبا – (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76%  بزيادة مقدارها 0.4% عن العام السابق.

 - تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر 1784 طالبا – (4 شهادات ) بنسبة نجاح  78.03% بزياده مقدارها 7.31% عن العام السابق.

 - نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضر 59326 طالبا – (3 شهادات) بنسبة نجاح  34.61% بانخفاض مقداره 10% عن العام السابق.

 - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 7093 طالبا – نظام ثلاث سنوات -  بنسبة نجاح  86.25% بزياده مقدارها 0.79% عن العام السابق.

 - بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالبا – نظام خمس سنوات -  بنسبة نجاح  75.57%.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108  طلبة، وإجمالي الناجحين  473264 طالبا بنسبة نجاح 64.47%، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى  219304 طلبة بنسبة 29.87%، أما إجمالى الباقين للإعادة فيبلغ 41597  طالبا بنسبة 5.66%.

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