سعر هيونداي النترا HD 2023 في مصر

سوق السيارات الجديد المصري يضم الآن العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، والتي تم توافرها بالسوق المحلي ، رغم الصعوبات التي يواجها الوكلاء والموزعين في الحصول علي إصدارات السيارات الجديدة، وذلك بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات ، والتي أثرت بالسلب علي توافر الطرازات الجديدة بالأسواق وتقلص أعدادها مما أدي أي زيادة أسعارها .

هيونداي النترا HD السيدان موديل 2024



يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 داخل السوق المحلي المصري، حيث تنتمي HD الي فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم :

هيونداي النترا HD السيدان موديل 2024

- أبعاد النترا HD السيدان

تأتي سيارة هيونداي النترا HD 2023 السيدان داخل السوق المصري للسيارات بطول 4505 مم، وعرض 1541 مم، وارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات 2650 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 402 لتر .

- محرك هيونداي النترا HD

هيونداي النترا HD السيدان موديل 2024

تستهلك سيارة هيونداي النترا HD السيدان الجديدة 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتمتلك النترا HD موديل 2023 محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 121 حصان، وعزم أقصي للدوران 53 نيوتن/متر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعة النترا القصوى الي 182 كم/ساعة.



- أسعار النترا HD السيدان

هيونداي النترا HD السيدان موديل 2024

تتواجد سيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بفئتين الأولي سعرها يصل الي 750 ألف جنيه، والفئة الثانية تباع بسعر 760 ألف جنيه .