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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة هيونداي مستعملة في السعودية.. صور

هيونداي أكسنت موديل
هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان

يضم السوق السعودي للسيارات المستعملة الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين، ودائما ما يقوم السعوديين بـ شراء سيارات مستعملة تحتوي علي الكثير من المميزات ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة بيعها مرة أخري ، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر أرخص سيارة هيونداي أكسنت موديل 2013 بسوق السيارات السعودي للمستعمل :

هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان

- محرك هيونداي أكسنت السيدان


زودت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2013 بناقل حركة أوتوماتيك، ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت أكسنت من قطع مسافة تصل الي 39 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 112 حصان، وعزم دوران 144 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية .

- مواصفات أكسنت السيدان

هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان

زودت سيارة هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، وأحزمة أمان، ومسند للذراع في الوسط، وقفل مركزي للأبواب، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة من الجلد، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم.

بالإضافة الي أن أكسنت السيدات تمتلك أيضا مرايات جانبية بها إشارة التفاف، ومصابيح للضباب  الأمامية، وضوء خلفي يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وتكييف أوتوماتيك، وaux، وCD، وراديو، ومدخل USB .

- سعر هيونداي أكسنت بالسعودية

هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان

تتوافر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2013 السيدان داخل السوق السعودي للسيارات المستعملة بسعر 15 ألف ريال سعودي ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
 

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