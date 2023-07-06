ريال مدريد يخطف "ميسي تركيا" من برشلونة

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب نادي ريال مدريد من حسم التعاقد مع أردا جولر، لاعب فنربخشة التركي والملقب بميسي تركيا، بعد موافقة اللاعب.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي :" اختار أردا جولر الانضمام إلى ريال مدريد، اكتملت الصفقة تقريبًا بين ريال مدريد وفنربخشة، ويتم التحقق من المستندات الخاصة بالصفقة".



وأضاف:" قيمة الصفقة 20 مليون يورو رسوم ثابتة، و 20٪ شرط بيع وإضافات، بالإضافة إلى الضرائب"،

وتابع:" يجري تحديد موعد الكشف الطبي، بعد موافقة اللاعب على الانضمام لريال مدريد".

وكان ميسي تركيا قريبا من الانضمام إلى برشلونة قبل تدخل ريال مدريد في الصفقة.