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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هدوء وانتظام في لجان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان طلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية هدوءًا وانتظامًا كبيرًا خلال أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والتى تستمر لمدة ثلاث ساعات من التاسعة حتى الثانية عشرة صباحًا وسط تأمين مكثف من مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

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من ناحية أخرى اصطحب عدد من أولياء الأمور أبناءهم حتى الوصول إلى أبواب المدارس ، مؤكدين حرصهم على مرافقة أبنائهم للاطمئنان عليهم قبل وبعد الامتحانات، وذلك بالأدعية وقراءة القرآن، والدعاء لهم باليسر والتسهيل في حل الامتحانات.
من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.
واكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية و جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات.

الثانوية العامة القليوبية لجان طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة اللغة الاجنبية الاولى

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