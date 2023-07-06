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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تظلمات الدبلومات الفنية 2023 .. كل ما تريد معرفته عنها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد وعناوين وتفاصيل تقديم طلبات تظلمات الدبلومات الفنية 2023. 

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الآتي :

  • في تظلمات الدبلومات الفنية 2023  يتقدم الطالب بطلب للاطلاع فى موعد غايته 15 يوما للتظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول وسبعة أيام بدلا من 15 يوما على نتيجة الدور الثانى. 

 

  • يجب  أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023  لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

 

  • تقوم المدارس الفنية بالإعلان عن مواعيد تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023  والاطلاع وعنوان مقر لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة فى مكان ظاهر على أن يبدأ التظلم اعتبارا من السبت 8 يوليو 2023، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشعر لمدة 15 يوما. 

 

  • فى حالة ما إذا كانت لجنة النظام والمراقبة التابع لها المدرسة فى محافظة أخرى يتم السماح للطلاب بالمشاركة في تظلمات الدبلومات الفنية 2023  والاطلاع فى نفس يوم التقدم ولا ينطبق هذا على محافظات القاهرة الكبرى.

 

عناوين لجان النظام والمراقبة التى يتم تقديم طلبات تظلمات الدبلومات الفنية 2023 

 

 القاهرة

ـ تظلمات دبلوم الثانوى التجارى، مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، شارع محطة الزيتون بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون.

ـ مقر تظلمات دبلوم الثانوى الزراعى، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية 55 شارع العباسية تقاطع شارع أحمد سعيد.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة المعهد العلمى الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح.

ـ تظلمات دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج، مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1 شارع اتحاد المحامين العرب بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتى.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية مدينة نصر 1 شارع بن حوفل ميدان هشام بركات.

 طنطا

ـ الدبلوم الثانوى التجارى، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسى خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر.

ـ الثانوى الصناعى مدرسة ناصر الزراعية شارع محب ـ طنطا.

ـ دبلوم الثانوى الزراعى مدرسة على مبارك الابتدائية شارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

 الزقازيق

ـ دبلوم الثانوى التجارى، مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق شارع جمال عبد الناصر بجوار مديرية الصحة.

ـ الثانوى الصناعى" مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية الحسينية شارع المعهد الدينى بالزقازيق.

ـ مدينة قويسنا بالمنوفية"

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات شارع الجلاء بقويسنا.

ـ محافظة دمياط

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة محمد عبده الابتدائية بدمياط شارع التحرير.

ـ مدينة دمنهور.

ـ الثانوى التجارى بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية شارع الروضة.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى، مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات شارع دمنهور .

ـ "محافظة بنى سويف"

ـ دبلوم الثانوى الصناعى مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين شارع صلاح سالم بجوار مديرية التربية والتعليم.

 

ـ محافظة المنيا

ـ دبلوم التجارى"أ" بالمنيا مدرسة الزراعة الثانوية شارع البرجاية.

ـ دبلوم التجارى"ب"، بالفيوم مدرسة على فراج الفنية المتقدمة التجارية بعزبة على فراج.

ـ دبلوم الزراعة "أ" بالمنيا مدرسة الاتحاد الإعدادية بالمنيا شارع الحرية بجوار مركز شركة المنيا.

ـ دبلوم الزراعى "ب" بسوها مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية سوهاج طريق أسيوط سوهاج أمام منطقة الأزهر.

ـ دبلوم الصناعى "أ" بالمنيا مدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات طريق تله خلف الأتوبيس.

ـ دبلوم الثانوى الصناعى "ب" بأسيوط مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية التجريبية شارع اللواء حسن كامل أمام جامعة أسيوط.

محافظة سوهاج

ـ دبلوم الثانوى التجارى، المدرسة الفنية بنات بسوهاج شارع السادات ترعة باجا الشرقى سابقا.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة التجارية التعليم والتدريب المزدوج مهنى تجارى بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات 1 شارع حوش أيوب السيد زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الثلاث + التعليم والتدريب المزدوج " مهن فندقية + إعداد مهنى فندقى" بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدرسة السيدة زينب التجارية بنات 1 شارع عبد المجيد اللبان بالسيدة زينب.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام السنوات الثلاث وإعداد معنى وتعليم مزدوج والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية بمدرسة أحمد فؤاد عبد العزيز الإعدادية بنين 2 شارع سليم عبده متفرع من شارع السرجانى أمام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ـ لجنة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية إعداد مهنى التظلم بمدرسة فم الخليج الابتدائية 1 شارع السكر والليمون بمصر القديمة.

ـ لجنة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس، التظلم بمدرسة السيدة زينب الصناعية 13 شارع على خليل متفرع من شارع بورسعيد السيدة زينب.

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