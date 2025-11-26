وزير الاتصالات يكرم الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرو آسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم أعضاء البعثة المصرية التى شاركت فى فعاليات المنتدى الأفرو آسيوى للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، التى استضافتها العاصمة الماليزية كوالامبور فى جامعة مالايا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة.

وحققت الفرق المصرية إنجازا استثنائيا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة مركز أول. يأتى هذا النجاح تتويجًا لجهود المعهد القومى للاتصالات (NTI) فى إعداد وتأهيل الفرق المصرية للمشاركة فى النهائيات الدولية للمنتدى. حيث ضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا من 13 محافظة على مستوى الجمهورية هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مثل هذه المسابقات الدولية المتخصصة تُمكّن المتسابقين من اكتساب خبرات عملية فى توظيف التكنولوجيا لحل تحديات المجتمع، وترسخ لديهم مهارات التعلم الذاتى المستمر، مؤكدًا أن النجاح فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُقاس بقدر تحقيق أثر تنموى حقيقى ودعم مختلف قطاعات الدولة فى توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

وفى إطار تحفيزه للفرق الفائزة على مواصلة المسار التنافسى، دعا الدكتور عمرو طلعت الطلاب للمشاركة فى مسابقة “ديجيتوبيا” التى أطلقتها الوزارة هذا العام، موضحًا أنها مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين مختلف الفئات العمرية بإجمالى جوائز تصل إلى 10 ملايين جنيه، منها مليون جنيه للجائزة الأولى، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية.

ودار حوار مفتوح بين الوزير والطلاب الفائزين، تحدثوا خلاله عن دوافعهم للمشاركة، والخبرات التى اكتسبوها، والتحديات التى واجهوها وكيف تمكنوا من تجاوزها، مؤكدين أن الفوز يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركات دولية أوسع.

كما أعرب الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، عن بالغ اعتزازه بالأداء المتميز للفرق المصرية في المسابقة الدولية، موضحًا أن رحلة المشاركة بدأت بسلسلة من المراحل التأهيلية الدقيقة شملت برامج تدريب مكثفة في الجوانب التقنية ومهارات العرض والتفكير الابتكارى تلاها تقييم المشروعات والأفكار في التصفيات المحلية للمسابقة التي استفادها المعهد في مقره بمدينة المعرفة.

وأكد الدكتور خطاب أن هذا الإنجاز يعكس الدور الوطنى الذى يضطلع به المعهد فى تأهيل الكوادر الرقمية المصرية وتمكينها من المشاركة فى المحافل العالمية، وأن النجاحات المتتالية للطلاب تمثل دليلًا على فعالية منظومة إعداد الموهوبين التى تطورها الدولة بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن المشاركة المصرية فى المنتدى تأتى تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الموهوبين ورعاية المبدعين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، واستكمالًا لجهود المعهد القومى للاتصالات فى صقل مهارات الشباب الرقمية وتمكينهم من المنافسة العالمية نظم المعهد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، ثلاث مراحل من المسابقات التأهيلية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبرمجيات، والابتكار التقنى، وريادة الأعمال لاختيار وتأهيل الفرق المصرية للمنافسة فى الحدث الدولى.

وقال المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE: "نفخر في المصرية للاتصالات بدعم الفرق المصرية التي حققت هذا الإنجاز المرموق في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو أساس بناء اقتصاد رقمي قوي. ومع استضافة مصر لنسخة المنتدى عام 2026، تتعزز مسؤوليتنا لمواصلة دعم المبادرات التي ترسخ مكانة مصر كمركزا رائدا للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وفي هذه المناسبة، أهنئ أبطال مصر، وأدعوهم لمواصلة مسيرة النجاح نحو مستقبل تصنعه العقول وتقوده التكنولوجيا. ونؤكد التزامنا باستراتيجية واضحة لدعم تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وشركائنا لبناء منظومة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا."

من جانبها أوضحت الدكتورة مروة عمارة، رئيس المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين شباب قارتى أفريقيا وآسيا، وقد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة لاكتشاف الموهوبين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المنتدى يضم 21 دولة و22 مسابقة تقنية تغطى مختلف المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات وجهات صناعية عالمية.

وكان للشركة المصرية للاتصالات WE دور فاعل فى دعم الفرق المشاركة، مما مكّن مصر من تحقيق أكبر مشاركة فى تاريخ المنتدى، وأعلى حصيلة من الجوائز بين الدول المشاركة فى مجالات البرمجيات، والأمن السيبرانى، وتطبيقات الموبايل، وريادة الأعمال، والروبوت، والرسوم المتحركة.

وتضمنت الجوائز التى حصلت عليها الفرق المصرية الحصول على عضوية مجانية للفريق الفائز بجائزة أفضل مشروع ريادى فى نادى ريادة الأعمال الدولى التابع للمنتدى وتأهيل مشروعه للعرض فى معرض GITEX بكازاخستان، وحصول خمسة فرق مصرية على فرص تدريب دولى فى شركات عالمية فى الولايات المتحدة وتركيا وماليزيا. واحتضان مشروع الفائز بجائزة “المبتكر الصغير” داخل حاضنة الأعمال التابعة للمنتدى، ومنح دراسية جزئية بنسبة 30%–50% للدراسة فى جامعات أوروبية وأمريكية لمدة أربع سنوات.