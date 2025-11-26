قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قرار عاجل بشأن 37 متهما في أكبر قضايا شركات تمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يكرم الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرو آسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا

وزير
وزير
أحمد عبد القوى

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم أعضاء البعثة المصرية التى شاركت فى فعاليات المنتدى الأفرو آسيوى للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، التى استضافتها العاصمة الماليزية كوالامبور فى جامعة مالايا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة.

وحققت الفرق المصرية إنجازا استثنائيا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة مركز أول. يأتى هذا النجاح تتويجًا لجهود المعهد القومى للاتصالات (NTI) فى إعداد وتأهيل الفرق المصرية للمشاركة فى النهائيات الدولية للمنتدى. حيث ضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا من 13 محافظة على مستوى الجمهورية هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط،  وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مثل هذه المسابقات الدولية المتخصصة تُمكّن المتسابقين من اكتساب خبرات عملية فى توظيف التكنولوجيا لحل تحديات المجتمع، وترسخ لديهم مهارات التعلم الذاتى المستمر، مؤكدًا أن النجاح فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُقاس بقدر تحقيق أثر تنموى حقيقى ودعم مختلف قطاعات الدولة فى توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.

وفى إطار تحفيزه للفرق الفائزة على مواصلة المسار التنافسى، دعا الدكتور عمرو طلعت الطلاب للمشاركة فى مسابقة “ديجيتوبيا” التى أطلقتها الوزارة هذا العام، موضحًا أنها مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين مختلف الفئات العمرية بإجمالى جوائز تصل إلى 10 ملايين جنيه، منها مليون جنيه للجائزة الأولى، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية.

ودار حوار مفتوح بين الوزير والطلاب الفائزين، تحدثوا خلاله عن دوافعهم للمشاركة، والخبرات التى اكتسبوها، والتحديات التى واجهوها وكيف تمكنوا من تجاوزها، مؤكدين أن الفوز يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركات دولية أوسع.

كما أعرب الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، عن بالغ اعتزازه بالأداء المتميز للفرق المصرية في المسابقة الدولية، موضحًا أن رحلة المشاركة بدأت بسلسلة من المراحل التأهيلية الدقيقة شملت برامج تدريب مكثفة في الجوانب التقنية ومهارات العرض والتفكير الابتكارى تلاها تقييم المشروعات والأفكار في التصفيات المحلية للمسابقة التي استفادها المعهد في مقره بمدينة المعرفة.

وأكد الدكتور خطاب أن هذا الإنجاز يعكس الدور الوطنى الذى يضطلع به المعهد فى تأهيل الكوادر الرقمية المصرية وتمكينها من المشاركة فى المحافل العالمية، وأن النجاحات المتتالية للطلاب تمثل دليلًا على فعالية منظومة إعداد الموهوبين التى تطورها الدولة بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن المشاركة المصرية فى المنتدى تأتى تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الموهوبين ورعاية المبدعين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، واستكمالًا لجهود المعهد القومى للاتصالات فى صقل مهارات الشباب الرقمية وتمكينهم من المنافسة العالمية نظم المعهد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، ثلاث مراحل من المسابقات التأهيلية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبرمجيات، والابتكار التقنى، وريادة الأعمال لاختيار وتأهيل الفرق المصرية للمنافسة فى الحدث الدولى.

وقال المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE: "نفخر في المصرية للاتصالات بدعم الفرق المصرية التي حققت هذا الإنجاز المرموق في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو أساس بناء اقتصاد رقمي قوي. ومع استضافة مصر لنسخة المنتدى عام 2026، تتعزز مسؤوليتنا لمواصلة دعم المبادرات التي ترسخ مكانة مصر كمركزا رائدا للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وفي هذه المناسبة، أهنئ أبطال مصر، وأدعوهم لمواصلة مسيرة النجاح نحو مستقبل تصنعه العقول وتقوده التكنولوجيا. ونؤكد التزامنا باستراتيجية واضحة لدعم تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وشركائنا لبناء منظومة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا."

من جانبها أوضحت الدكتورة مروة عمارة، رئيس المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين شباب قارتى أفريقيا وآسيا، وقد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة لاكتشاف الموهوبين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المنتدى يضم 21 دولة و22 مسابقة تقنية تغطى مختلف المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات وجهات صناعية عالمية.

وكان للشركة المصرية للاتصالات WE دور فاعل فى دعم الفرق المشاركة، مما مكّن مصر من تحقيق أكبر مشاركة فى تاريخ المنتدى، وأعلى حصيلة من الجوائز بين الدول المشاركة فى مجالات البرمجيات، والأمن السيبرانى، وتطبيقات الموبايل، وريادة الأعمال، والروبوت، والرسوم المتحركة.

وتضمنت الجوائز التى حصلت عليها الفرق المصرية الحصول على عضوية مجانية للفريق الفائز بجائزة أفضل مشروع ريادى فى نادى ريادة الأعمال الدولى التابع للمنتدى وتأهيل مشروعه للعرض فى معرض GITEX بكازاخستان، وحصول خمسة فرق مصرية على فرص تدريب دولى فى شركات عالمية فى الولايات المتحدة وتركيا وماليزيا. واحتضان مشروع الفائز بجائزة “المبتكر الصغير” داخل حاضنة الأعمال التابعة للمنتدى، ومنح دراسية جزئية بنسبة 30%–50% للدراسة فى جامعات أوروبية وأمريكية لمدة أربع سنوات.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

ترشيحاتنا

الدكتور رامي ماهر صادق غالي

قرار جمهوري بتعيين الدكتور رامي ماهر غالى نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

الأنبا دانيال لطفي

الأنبا دانيال يلتقي المجلس الإقليمي لجنود مريم

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بالصور

بعد ظهور فيروس ماربورج.. هذه الأطعمة ترفع المناعة بسرعة

المناعة
المناعة
المناعة

BMW تسدل الستار على الرودستر Z4 بإصدار ختامي محدود

بي إم دبليو
بي إم دبليو
بي إم دبليو

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي
طريقة عمل مهلبية الموز والتوفي

طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها
طريقة عمل التلبينة النبوية و فوائدها

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

المزيد