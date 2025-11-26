قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم مدرب الزمالك.. إصابة 5 أشخاص في تصادم «تمناية وملاكي» بـ صحراوي المنيا
"فيتو رئاسي".. الرئيس السيسي يكشف سر اعتراضه على بعض ممارسات انتخابات النواب
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
انطلاق برنامج تدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات بالتعاون بين بنك المعرفة وClarivate

نهلة الشربيني

 انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينفذه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وشركة Clarivate، بهدف إعداد جيل مؤهل من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الابتكار في مصر، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من د.جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، ود.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري.

ومن جانبه، أوضح د.تامر حمودة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار جهود صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات فرق الابتكار بالجامعات، وتعزيز مهاراتهم في إدارة المعرفة، وتحليل البيانات البحثية، وتطوير منظومات دعم المبتكرين والباحثين، بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي، وتحفيز بيئة الإبداع داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن منسقي الصندوق في الجامعات يمثلون نواة منظومة الابتكار ومحركها الأساسي، لدورهم الحيوي في دعم المبدعين واكتشاف المواهب البحثية، وبناء جيل قادر على قيادة مستقبل الابتكار في مصر.

وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، قدم د.مصطفى أمين مدير برامج بالصندوق عرضًا تعريفيًّا حول منسقي الجامعات ودورهم في تعزيز منظومة الابتكار داخل المؤسسات الأكاديمية، كما قدم د.أيمن عقيل ممثل شركة Clarivate عرضًا تفصيليًا حول خطة البرنامج وأهدافه وآليات تنفيذه داخل الجامعات، بحضور ممثلي 61 جامعة ومركزًا بحثيًّا من مختلف محافظات الجمهورية؛ بما يعكس حجم المشاركة والاهتمام بتعزيز بنية الابتكار في مصر.

