انطلاق برنامج تدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات بالتعاون بين بنك المعرفة وClarivate

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي لإعداد كوادر الابتكار بالجامعات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ينفذه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وشركة Clarivate، بهدف إعداد جيل مؤهل من الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الابتكار في مصر، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من د.جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، ود.تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأ.علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري.

ومن جانبه، أوضح د.تامر حمودة أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار جهود صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات فرق الابتكار بالجامعات، وتعزيز مهاراتهم في إدارة المعرفة، وتحليل البيانات البحثية، وتطوير منظومات دعم المبتكرين والباحثين، بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي، وتحفيز بيئة الإبداع داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن منسقي الصندوق في الجامعات يمثلون نواة منظومة الابتكار ومحركها الأساسي، لدورهم الحيوي في دعم المبدعين واكتشاف المواهب البحثية، وبناء جيل قادر على قيادة مستقبل الابتكار في مصر.

وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، قدم د.مصطفى أمين مدير برامج بالصندوق عرضًا تعريفيًّا حول منسقي الجامعات ودورهم في تعزيز منظومة الابتكار داخل المؤسسات الأكاديمية، كما قدم د.أيمن عقيل ممثل شركة Clarivate عرضًا تفصيليًا حول خطة البرنامج وأهدافه وآليات تنفيذه داخل الجامعات، بحضور ممثلي 61 جامعة ومركزًا بحثيًّا من مختلف محافظات الجمهورية؛ بما يعكس حجم المشاركة والاهتمام بتعزيز بنية الابتكار في مصر.