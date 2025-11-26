الهلال الأحمر يؤمّن بطولة الفيت الدولية للياقة 2025 بالعاصمة الإدارية طبيا

قدّم الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خدمات الإسعافات الأولية للمشاركين في بطولة «الفيت الدولية للياقة 2025»، التي استضافتها المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 500 لاعب من 60 دولة.

وتولى فريق الهلال الأحمر المصري، تأمين فعاليات البطولة من الناحية الطبية على مدى ثلاثة أيام، حيث تعامل مع 578 حالة إصابة تنوعت بين الجروح، الإغماءات، الكدمات، السحجات، الشد العضلي، وجرى تقديم الرعاية العاجلة داخل نقاط الإسعاف الميدانية لضمان سلامة اللاعبين.

يذكر أن، الهلال الأحمر المصري يمتلك إدارة متخصصة في الإسعافات الأولية تضم فريقًا مجهزًا على أعلى مستوى، تقدّم دورات تدريبية فى مجال دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، تستهدف جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، شباب النوادي، ربات البيوت، العاملون بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية.

ويمكن للراغبين الحصول على دورة الإسعافات الأولية والاستفسار عبر الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، أو عبر الإيميل التالي: ([email protected]).