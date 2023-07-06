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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. منح حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية وفق عدة شروط| تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون الجديد تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

 

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لزيادة الحوافز.. الحكومة توافق على تعديل قانون الاستثمار| تفاصيل

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الحكومة توافق على تعديل قانون الاستثمار لإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة

ومنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات وفق عدة شروط، حيث نصت المادة 13 من القانون  على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1 -السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2 - تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4 - رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5 - تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا فيوهذا الشأن.

6 - الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

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