خطوات شراء سيارة مستعملة بدون عيوب

شهد قطاع صناعة السيارات عالميا الكثير من المشكلات التي أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة، وبالتالي يعتبر سوق السيارات المستعمل الآن هو الملاز الآمن الي اغلب المواطنين الذين يريدون شراء سيارات مستعملة، أو يرغبون في تغير سياراتهم بأخري :

تعلم كيف تقوم بشراء سيارة مستعملة بدون عيوب

يقدم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من النصائح مهمة التي تفييدك قبل شراء سيارة مستعملة :

1- معرفة الأسعار

التعرف علي أسعار السيارات بالسوق

يجب التعرف علي أسعار الطرازات المختلفة بسوق السيارات، ويمكن مراجعة ذلك من خلال المواقع المتخصصة في بيع السيارات المستعملة .

2- التأكد من مستندات السيارة

التأكد من مستندات السيارة

من الضروري أن يتأكد الشخص الذى يقوم بشراء سيارة مستعملة من أوراق السيارة، ومعرفة تاريخها قبل ان يقوم بشرائها ، وذلك لتجنب اختيار سيارة بحالة غير جيدة .

3- اختبار السيارة

اختبار السيارة

قيادة السيارة التي ستقوم بشرائها علي الطرق السريعة ، امر مهم جدا ، وذلك معرفة قوة سحب السيارة، والأجزاء التي تعرضت للتلف بها، بالإضافة الي التأكد من سلامة نظام التعليق وعمل المحرك بصورة طبيعية.

4- الكشف علي المحرك

الكشف عن أداء محرك السيارة

عند شراء سيارة مستعملة يجب علي الرجل الذي سيقوم بالشراء أن يجلب معه فني للكشف علي حالة المحرك وأجزاءه الداخلية .

5- فحص هيكل السيارة

فحص هيكل السيارة

عند الشراء يجب فحص أبواب وقوائم السيارة ، وذلك من اجل التأكد من وجود أي لحامات أو علامات جديدة للطلاء مما يدل علي تعرضها لحادث أو للاصطدام من فترة قريبة .

6- عمل أنظمة السيارة

عمل أنظمة السيارة

التأكد من أن عمل جميع أنظمة السيارة المتاحة بالمقصورة مثل التكييف وغيرة بكفاءة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح .

7- النظر لـ عداد المسافات

النظر لـ عداد المسافات

يجب النظر الي عداد الكيلومترات والتأكد من المسافة التي قطعتها السيارة، فكلما زاد العدد أثر ذلك على حالة السيارة، وساعد علي انخفاض سعرها .