عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات شراء سيارة مستعملة بدون عيوب

أزاي تشتري سيارة
أزاي تشتري سيارة مستعملة بدون عيوب

شهد قطاع صناعة السيارات عالميا الكثير من المشكلات التي أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة، وبالتالي يعتبر سوق السيارات المستعمل الآن هو الملاز الآمن الي اغلب المواطنين الذين يريدون شراء سيارات مستعملة، أو يرغبون في تغير سياراتهم بأخري :

سعر أرخص سيارات كيا في السعودية.. صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات رياضية شهيرة في مصر.. صور

تعلم كيف تقوم بشراء سيارة مستعملة بدون عيوب

يقدم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من النصائح مهمة التي تفييدك قبل شراء سيارة مستعملة :

 

1- معرفة الأسعار

التعرف علي أسعار السيارات بالسوق 

يجب التعرف علي أسعار الطرازات المختلفة بسوق السيارات، ويمكن مراجعة ذلك من خلال المواقع المتخصصة في بيع السيارات المستعملة .

2- التأكد من مستندات السيارة

التأكد من مستندات السيارة

من الضروري أن يتأكد الشخص الذى يقوم بشراء سيارة مستعملة من أوراق السيارة، ومعرفة تاريخها قبل ان يقوم بشرائها ، وذلك لتجنب اختيار سيارة بحالة غير جيدة .

3- اختبار السيارة

اختبار السيارة

قيادة السيارة التي ستقوم بشرائها علي الطرق السريعة ، امر مهم جدا ، وذلك معرفة قوة سحب السيارة، والأجزاء التي تعرضت للتلف بها، بالإضافة الي التأكد من سلامة نظام التعليق وعمل المحرك بصورة طبيعية.

4- الكشف علي المحرك

الكشف عن أداء محرك السيارة 

عند شراء سيارة مستعملة يجب علي الرجل الذي سيقوم بالشراء أن يجلب معه فني للكشف علي حالة المحرك وأجزاءه الداخلية .

5- فحص هيكل السيارة

 فحص هيكل السيارة

عند الشراء يجب فحص أبواب وقوائم السيارة ، وذلك من اجل التأكد من وجود أي لحامات أو علامات جديدة للطلاء مما يدل علي تعرضها لحادث أو للاصطدام من فترة قريبة .

6- عمل أنظمة السيارة

عمل أنظمة السيارة

التأكد من أن عمل جميع أنظمة السيارة المتاحة بالمقصورة مثل التكييف وغيرة بكفاءة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح .

7- النظر لـ عداد المسافات

 النظر لـ عداد المسافات

يجب النظر الي عداد الكيلومترات والتأكد من المسافة التي قطعتها السيارة، فكلما زاد العدد أثر ذلك على حالة السيارة، وساعد علي انخفاض سعرها .

معرفة الأسعار مستندات السيارة قيادة السيارة اختبار السيارة فحص هيكل السيارة أنظمة السيارة عداد المسافات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر هيونداي النترا HD 2023 في مصر

اعرف أسعار MG الجديدة في مصر| صور

سعر شيفروليه الدبابة 2023 | صور

اركب فولكس فاجن وسمارت وسكودا بـ 110 آلاف جنيه فقط

قربت على المليون جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر صينية

أرخص سيارة فرنسية موديل 2023 في مصر

بسعر لا يصدق .. رام 3500 رباعية الدفع بتعديلات تراك هاوس| صور

علامات تلف رولمان البلي ووظيفته| تعرف عليها

ترشيحاتنا

منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

متحدث الصحة: الخدمة العلاجية بالتاًمين الشامل تكافلية.. وتغطي الأسرة كاملة بجودة عالية|فيديو

حكم تجسس أحد الزوجين على الآخر لمجرد الشكوك والأوهام

القضاء العراقي يصدر قرارا عاجلا بحق حارق المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ